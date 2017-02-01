Hkü'den Mesleki Eğitim Atağı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından uygulanan "Gaziantep Kayıt dışı İstihdamla Mücadele Ediyor Projesi" ile Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (KALİTTO) çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile AB Koordinasyon Başkanlığı tarafından desteklenen, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Ticaret Odası işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında KALİTTO tarafından çeşitli eğitimler düzenleniyor.



Gaziantep Bölgesinde kayıt dışı istihdamın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen eğitimlerden, "Halı Desen Tasarımı, Aşçılık, Yönetici Asistanlığı ve Uygulamalı Girişimcilik" kursları başladı. Eğitimler 18-29 yaş aralığındaki işsizler ve kayıt dışı çalışanları kapsıyor. Ücretsiz olarak verilen mesleki eğitimlere katılan kursiyerlere günlük cep harçlığı da ödeniyor.



Teknoloji odaklı iş kurma fikri gelişiyor



Teknoloji odaklı iş fikirlerine yönelik olan "Uygulamalı Girişimcilik" eğitimi için kursiyer seçiminde öncelik kadınlara veriliyor. HKÜ Sürekli Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen eğitimler, 20 kişilik gruplardan oluşuyor. Eğitimi başarıyla tamamlayanların KOSGEB'dan 50 bin TL hibe, 100 bin TL faizsiz kredi alma imkanına kavuştuğu eğitimlerin kursiyerlerine ayrıca KALİTTO tarafından iş planı hazırlama desteği veriliyor. Eğitime başvurular https: //goo.gl/DGKp1h sayfası üzerinden yapılabiliyor.



Halı sektörüne nitelikli tasarımcılar yetişiyor



Eğitim kapsamında düzenlenen "Halı Desen Tasarımı eğitimi" için renk kullanım becerisi, oran-orantı kurabilme ve çizim yeteneği sınavı uygulaması ile 20 kursiyer seçildi. 2 ay boyunca devam edecek olan eğitimde kursiyerlere temel sanat bilgisi, Halıda Kalite Hesaplama, Dünyadaki Renk Trendleri, Koleksiyon ve Kalite Kavramı, Dokuma Teknikleri ile sektörde en yoğun olarak kullanılan bilgisayar programının kullanımı öğretiliyor.



Mesleki beceriler kazanıyorlar



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığı ile düzenlenen "Aşçılık Eğitimi", GASMEK Şehit Üsteğmen Hakan Özcan Kurs Merkezinde yapılıyor. Mülakat sonucunda seçilen 10 kursiyere Gaziantep'e özgü mutfak kültürünün yanı sıra çeşitli yemeklerin yapımı, Hijyen ve sanitasyon kurallarını uygulanması, Besin gruplarından günlük porsiyon miktarlarını tespit edilmesi, Besin öğelerinin kaynaklarının seçimi vb. konu başlıkları öğretiliyor. 2 ay sürecek olan eğitimin tamamı mutfakta gerçekleştiriliyor.



Gaziantep'in önemli eksiği yönetici asistanlığı



Düzenlenen eğitimlerden bir diğeri olan "Yönetici Asistanlığı" ise HKÜ Sürekli Eğitim Merkezinde (SEM) yapılıyor. Gaziantep'in önemli bir eksiği olan yönetici asistanlığına mülakatla ve mezuniyet durumları göz önünde bulundurularak 20 kadın kursiyer seçildi.



Kayıtdışı istihdam ile mücadele için önemli bir adım olan bu eğitimlerin sonunda ise kursiyerlere sertifika verilecek. - GAZİANTEP