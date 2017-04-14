Hizmetliye, Kız Öğrenciyi Taciz Tutuklaması

AYDIN'ın Koçarlı İlçesi'ndeki bir lisede çalışan hizmetli 46 yaşındaki M.A., kız öğrenciyi telefonla taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.



Koçarlı Anadolu Lisesi'nde okuyan bir kız öğrenci, Koçarlı Mustafa Keziban Küçükoğlu Çok Programlı Lisesi'nde hizmetli olarak çalışan M.A.'nın kendisine geçen 7 Nisan'da, telefonla tacizde bulunduğunu söyleyerek durumu babasına anlattı. Babanın polise giderek şikayetçi olması üzerine, M.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. tutuklandı.



- Aydın