Hizmete Açılmadan Tahrip Edildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Görele ilçesinde yapımı tamamlanan ve hizmete açılmayı bekleyen gençlik merkezinin dış cephesine kimliği belirsiz kişi yada kişilerce zarar verildi.



Görele Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehmet İncirkuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapımı tamamlanarak hizmete açılması planlanan gençlik merkezin dış cephesinin tahrip edildiğini belirtti.



Bu olaydan büyük üzüntü duyduklarını ifade eden İncirkuş, merkezin korunarak yaşatılması ve aktif gelmesi için ilçe halkından destek beklediklerini dile getirdi.



Görele Belediye Başkanı Tolga Erener de merkezin dış cephesinde hasara yol açan kişi ya da kişilerin tespiti için polis tarafından inceleme başlatıldığını belirterek, "Gençlik merkezimize zarar verenlerinde bunu yanına bırakmayacağız ve en ağır cezayla cezalandırmalarını sağlayacağız. Bizler Görele ilçesini güzelleştirmek istiyoruz. Bu yapılanlar bizleri yolumuzdan, hizmet anlayışımızdan, hizmet aşkımızdan yıldırmayacaktır." dedi.