Hizmet ve Muhtelif Malzeme Alım İhalesi

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünce, sondaj kuyularındaki dalgıç pompaların su depoları ile senkronizasyonu ve pc panele taşınması için hizmet alımı yapılacağı bildirildi.



Söz konusu ihaleleye ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünce sondaj kuyularındaki dalgıç pompaların su depoları ile senkronizasyonu ve pc panele taşınması işi için ihale yoluyla hizmet alımı yapılacak.



İhale, 8 Şubat 2017 tarihinde saat 14.00'te Emet Bor İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.



Ayrıca, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünce muhtelif malzeme alımı için açık i·hale usulü ile i·haleye çıkılacak.



İhale, 13 ve 14 Şubat 2017 tarihlerinde saat 14.00-16.00 arasında Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü satınalma komisyonu toplantı salonunda yapılacak.