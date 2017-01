Hizmet Sektörü İşletmelerine Yönelik 'Meslek İçi Eğitim ve Gelişim Semineri' Verildi

Yeşilyurt Belediyesi ve İnönü Üniversitesi işbirliği ile Yeşilyurt İlçesindeki Kır Lokantası, Çay Bahçesi, Restaurant-Cafe, Otel sahipleri ile çalışan personellerine yönelik 'Meslek İçi Eğitim ve Gelişim Semineri' düzenlendi.



Çırmıktı Yeşil Konak Hizmet Binasında İnönü Üniversitesi Turizm Meslek Yüksek Okulunda görevli akademisyenler tarafından yapılan sunumlarda işyeri sahipleri ve personellere vatandaş memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak için uygulanması gereken metodlar hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.



Seminer üç gün sürecek



Doğası ve eşsiz güzellikleri nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği Yeşilyurt İlçesinin farklı bölgelerinde vatandaşlara hizmet veren Cafe-Restaurant, Kır Lokantası ve Çay Bahçelerindeki yönetim anlayışının yanı sıra çalışan personellerin vatandaşlara daha kaliteli hizmet vermeleri için dikkat edilmesi gereken hususların geniş kapsamlı ele alındığı 'Meslek İçi Eğitim ve Gelişim Semineri' açılış toplantısı Çırmıktı Yeşil Konak Hizmet Binasında gerçekleştirildi.



Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, Yeşilyurt İlçesindeki Kır Lokantası, Çay Bahçesi, Restaurant-Cafe sahipleri, personeller ve akademisyenlerin katıldığı toplantıda bir konuşma yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Yeşilyurt'un her açıdan gelişimi ve ilerlemesi bütün hizmet alanlarındaki kaliteye bağlıdır" dedi.



"Hizmet sektörünün kaliteli hizmeti ilçemizin tanıtımı açısından önemli"



Yeşilyurt İlçesinde farklı alanlarda hizmet veren Kır Lokantası, Çay Bahçesi, Restaurant- Cafe gibi işletmelerdeki kaliteli hizmet ve vatandaş memnuniyetinin ilçenin tanıtımına büyük katkı sağlayacağına dikkat çeken Başkan Polat, "Yeşilyurt Belediyesinin sevk ve idaresinden sorumlu olduğu bölgedeki iş yerlerinin vatandaşlara sunacakları hizmet kalitesi bizim açımızdan büyük önem taşıyor. İlçemizde misafir ettiğimiz yerli ve yabancı turistlerin burayla ilgili güzel düşüncelere sahip olmaları için çeşitli hizmet alanlarında karşılaştıkları tavır, davranış ile sunulan hizmetin büyük önemi vardır. Bizler her alanda kaliteyi en üst düzeye taşımak durumundayız. Markalaşma yolunda hızla ilerleyen kuruluşlarımız var, buradaki işleyişi en doğru şekilde yapıp çevre illerde şube açmaları ilimizin hizmet standardını daha iyi seviyeye getirecektir. İlçemizdeki hizmet sektöründe yer alan iş yerleri belli dönemler içerisinde iç ve dış mekanlarında yenilikler ve ürün çeşitliliğinde değişiklik yapıyorlar. İşletmelerimiz gayet iyi durumda ancak bunu daha ileriye taşımak lazım. Yeşilyurt Belediyesi olarak da hizmet sektöründe bulunan firmalarımıza destek vermek için 'Meslek İçi Eğitim ve Gelişim Semineri' düzenliyoruz. İnönü Üniversitemizde bu eğitim çalışmasına ciddi destek sağlıyor. Eğitim programda kıymetli bilgilerini ve incelemelerini paylaşacak olan akademisyenlerimize ve bu eğitim çalışmasına katılan tüm iş yeri sahipleri ile personellerine teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.



Seminerin verimli geçmesini temenni eden Başkan Polat, "İnönü Üniversitemizden gelen değerli hocalarımız seminere katılan iş yeri sahipleri ve personellerine müşteri memnuniyeti başta olmak üzere çeşitli konu başlıkları altında bilgileri paylaşacaklar. Karşılıklı fikir alış verişi şeklinde geçecek olan bu eğitim çalışmasının faydalı olacağını ümit ediyorum. Seminerde ayrıca işyeri sahiplerimiz hem belediyeden hem de diğer kurum ve kuruluşlardan isteklerini aktarabilecekler. Başkan Yardımcılarımız ve Birim Müdürlerimiz bu talepleri rapor haline getirecekler, yapmamız gerekenler üzerine yoğunlaşıp eksikleri bir an önce gidereceğiz. Sadece bizimle ilgili değil Büyükşehir Belediyesi veya farklı kuruluşlardan beklentileri de öğrenmiş olacağız ve bu istekleri yerine getirmek için diğer kurumlarla arada köprü vaziyeti göreceğiz. Turizm işletmelerine yönelik düzenlenen eğitim çalışmamıza katılan esnaf kardeşlerimize bizlerde ne kadar destek verirsek o kadar mutlu oluruz. Katılımında yüksek olmasından ayrıca memnun olduk" ifadelerini kullandı.



Başkan Polat Kozluk ile Beylerderesi arasındaki bölgeyi lezzet vadisine dönüştürmek istediklerini ifade ederek "Kozluk'tan Beylerderesi'ne kadar olan bölgeyi lezzet vadisine dönüştürürsek hem kentimizin hem de ilçemizin modern kimliğine büyük katkı sağlayacaktır. Özel sektörümüz kendi adımlarıyla o bölgede bir yapı oluşturdu. Kozluk'tan Gündüzbey'in girişine kadar olan bölgedeki hareketliliğin Gündüzbey'den Beylerderesi Viyadüğüne kadar devam etmesi lazım. Beylerderesinde DSİ'nin gölet çalışması devam ediyor. Bizlerde Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Beylerderesi Şehir Parkını kurmak için ciddi hazırlık içerisindeyiz, gölet ile bu projeyi bütünleştirdiğimiz zaman bölge turizmine büyük katkı sağlayacak bir görüntüyü ortaya çıkarmış olacağız. Yeşilyurt Belediyesinin iştiraklerinden İŞGEM tarafından yönetilen Ahmet Atılgan Parkı, Şehit Ramazan Sarıkaya Parkı İçindeki Sema Cafe ve Beylerderesi Şelale Sosyal Tesislerimizde vatandaşlarımıza kaliteli hizmetler sunuyoruz. Sosyal tesislerimizin sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bizler özel sektörde hizmet veren kuruluşlarla rekabet etmek niyetinde değiliz, farklı konseptler içerisinde hemşerilerimize kaliteli hizmetler sunmayı planlıyoruz. Bizlerinde inovasyona ve yeniliklere ihtiyacımız var, bu alanlarda değişim içinde olmak durumundayız" diye konuştu.



18 Ocak'ta sona erecek olan 'Meslek İçi Eğitim ve Gelişim Semineri' sonunda katılımcılara Yeşilyurt Belediyesi tarafından sertifika ve çeşitli hediyeler takdim edilecek. - MALATYA