"Hizmet Ağımızı Şehrin Dört Bir Tarafına Yaydık"

Şehrin dokunulmadık bölgesi bırakılmayan, ortaya koyulan hizmetler ile vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştıran ve yaşam standartlarını yükselten projeleri birer birer hayata geçiren Fen İşleri Müdürlüğü'nün kendini yenileyen yapısıyla her geçen yıl daha da güçlendiğini ve hareket kabiliyetini artırdığını belirten Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Çağı yakalamış bir belediyecilik anlayışı ile ilçe halkına hizmet götürmeye çalışan belediyemiz her birimiyle halkımızın yanında. 23 müdürlüğümüz yenilikçi ve ileriyi görme yetileriyle geleceğin İnegöl'ünü inşa etmenin gayreti içerisinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu mana da 7/24 çalışma prensibiyle hizmet ağını şehrin dört bir tarafına yayan Fen İşleri Müdürlüğümüz ortaya koyduğu çalışmalarıyla 2016 yılını verimli ve etkin bir şekilde geçirdi" şeklinde konuştu.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET AĞINI ŞEHRİN DÖRT BİR TARAFINA YAYIYOR

2016 yılının önemli çalışmaları hayata geçirme noktasında her açıdan güzel geçtiğini dile getiren Belediye Başkanı Alinur Aktaş;"Özellikle belediyemizin önemli icra müdürlüklerinden biri olan Fen İşleri Müdürlüğümüz merkez şantiyesinde konuşlanan yol, yapım, makine ikmal birimleriyle ve kırsal mahallelere ivedi bir şekilde müdahale etmek için oluşturulan doğu ve batı şantiyeleri ile hizmet ağını şehrin dört bir tarafına yayarken, 122 çalışanı ile gece gündüz demeden ilçe halkına hizmet götürmenin gayreti içerisinde çalışmalarına devam ediyor" dedi.

2016 YILINDA ÖNEMLİ ÇALIŞMALARA İMZA ATILDI

Halkımızdan gelen her türlü şikayet, talep ve istekleri kurumsal bir yapı çerçevesinde değerlendirerek hızlı ve etkin bir şekilde hizmete dönüştüren Fen İşleri Müdürlüğünün 2016 yılı içerisinde bağlı olduğu birimleriyle önemli çalışmalara imza attığını belirten Aktaş; "İhaleleri gerçekleşen projelerin bir bir hayata geçtiğini görmek halkımıza olan sorumluluk duygumuzdan dolayı bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Fen İşleri Müdürlüğünün yapım işlerinin 2016 yılında takip ettiği projeleri burada sıralarsak; Yeni hizmete giren Mer-panın bitişindeki 279 araç kapasiteli köylü pazarı ve katlı otopark, doğa sporlarını çekim merkezi olmaya başlayan Dostum(Doğa Sporları ve Turizm Merkezi)'nin omurgasını oluşturan İdari Bina (Yönetim ve Misafirhane), Hangar binası, sosyal Tesis ve uçak pisti, 23 adet çift kişilik oda (erkek), 3 adet 3 kişilik oda (bayan), 3 adet aile odasından oluşan ve yakın bir zamanda açılışını gerçekleştireceğimiz Fatma Göztepe Huzurevi ve Aşevi, İnşaat çalışmaları devam eden 2 kat ve 6 daireden oluşan Yunus Emre Spor Kompleksi Sosyal Tesisi (Belediyespor Misafirhanesi), Can dostların yeni yuvası olacak yaklaşık 40 dönüm üzerine kurulacak İdari bina, hayvan hastanesi, at bakım evi, kedi evi, köpek bakım evi ve yavrulu hayvan bakım evi bölümlerinden oluşacak Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ile sosyal tesis, bakıcı evi, At Ahırı, Koyun Keçi Ahırı, İnek Ahırı, At Padok Bölümü, Kanatlı Hayvan Bölümleri, Hayvan Havuzu, Gezinti Alanları, Dinlenme Yerleri ve Çocuk Oyun Alanlarından oluşacak doğanın tüm güzelliklerini bizlere sunacak Şekibe İnsel Doğal Yaşam Çiftliği ve son olarak 2 adet iş yeri ile 90 araçtan oluşacak ve şehrin trafik sorununun giderilmesine bir nebzede olsa katkı sunacak olan Mehmet Çıracı Katlı Otoparkın temel atma töreni gerçekleşirken, bu önemli projelerin inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor" açıklamasında bulundu.

9750 TON ASFALT KAPLAMA

Şehir merkezinde her noktada ekiplerimizin var olmaya çalıştıklarını, vatandaşların sorunlarına çözüm odaklı yaklaşarak çözmeye çalıştıklarını dile getiren Aktaş; "Bu anlayışla 2016 yılı içerisinde Fen İşleri Müdürlüğüne bağı ekiplerimiz şehrin dört bir tarafında vatandaşlarımızın mutluluğu için ellerinden gelen her türlü gayreti gösterdiler. Bu manada muhtelif mahallelerimizde 9750 ton asfalt kaplama çalışması yapıldı. Ayrıca önemli bir sorun teşkil eden Ağaç İşleri Mobilya Bölümü başta olmak üzere Alanyurt Yunus Emre, Fatih ve Ertuğrulgazi Mahalleleri ile Cerrah Mahallesinde 80 dekar(80 bin metrekare) sathi kaplama çalışması yapıldı. Bu çalışmaları yaparken zemin için 67 bin ton PMT ve alt temel malzeme kullanılırken, iklim şartları yüzünden bozulan yollarda toplamda 14 bin ton asfalt yama çalışması yapıldı" dedi.

56550 METREKARE PARKE TAŞI

2016 yılı içerisinde beton parke yol ve tretuvar çalışmaları tüm hızıyla devam etti diyen Aktaş; "36.200 metrekare yol kaplama, 20.350 metrekare tretuvar yaya yolu olmak üzere toplamda 56.550 metrekare parke taşı ve 20.600 metretül bordür döşenirken, Kemalpaşa, Süleymaniye, Orhaniye, Alanyurt, Yenice, Cuma, Yeniceköy, Mahmudiye ve Hamidiye mahallelerinin muhtelif sokaklarında toplamda 34300 metrekare beton parke taşı uygulaması yapıldı."

HAMYOL ÇALIŞMALARI

Şehrin önünü açacak çalışmaları bir bir hayata geçirmekten dolayı mutluyuz diyen Aktaş; "Fen İşleri Müdürlüğümüz bu manada üstüne düşen görevleri layıkıyla yapmaya çalışmaktadır. Bu noktada özellikle ham yolları çalışmaları ve dere ıslah çalışmaları da göze çarpmaktadır. 2016 yılı içerisinde 9750 metre ham yol çalışmasında 83.000 metreküp dolgu malzemesi ile 6.500 metreküp mıcır kullanıldı. Ayrıca Bedre Deresinde ıslah çalışmaları yapılmıştır."

386 ARAÇLIK MAHALLE OTOPARKI

Araç sirkülasyonuna bir nebzede olsa çözüm olacağını düşündüğümüz mahalle otoparklarının 2016 yılı içerisinde bir bir hizmete girdiğini ifade eden Aktaş; "Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ana gündeminde olan mahalle otoparkları projesine Fen İşleri Müdürlüğümüzde çalışmalarıyla destek vermektedir. Bu noktada Cuma Mahallesi Kasım Efendi Caddesi, Cuma Mahallesi Hacıveli Ağa Sokak, Süleymaniye Mahallesi Kumru Sokak, Köylü Pazarı Çevresi, Mahmudiye Mahallesi Vakıf Sokak, Yenice Mahallesi Nizam Sokak, Turgutalp Mahallesi Emek Sokak, Diş Hastanesi Çevresi, Yeni Mahalle Kent Sokak ve çarşı içinde toplamda 386 araçlık otopark kazandırıldı" dedi.

YIKIM FAALİYETLERİ

Mail-i İnhidam Yıkımları, Kamulaştırma Yıkımları, Kaçak Yapı Yıkımları, Kentsel Dönüşüm Yıkımları, Kararı Alınmış Eski Kamu Bina Yıkımları kapsamında Eski Kültür Sarayı, Eski Mezbaha Binası, Metruk Binalar vb. yerlerin yıkımları gerçekleşerek kentin yeni bir görünüme kavuşması için adımlar da atıldı.

KIRSALDA YAPILANLAR

Kırsal mahallerimizde önemli çalışmaları hayata geçirdik diyen Başkan Aktaş; "Bu manada çiftçilerimizin ürettikleri malları zaman geçirmeden en iyi şekilde pazarlamaları noktasında daha önce Kayapınar Mahallemizde hayata geçirdiğimiz Ürün toplama merkezinin ikincisini 2016 yılı içerisinde Dipsizgöl mahallemizde hayata geçirdik. Yılın son günlerinde de Akıncılar Mahallemizde üçüncü ürün toplama merkezimizin temel atma törenini gerçekleştirdik. Ayrıca 2016 yılı içerisinde Kozluca Mahallemize 50 metre kapalı, 15 metrekare açık teraslı bina olacak süt toplama merkezimizi kazandırma çalışmalarına başladık. Kırsal mahallelerimizde 2016 yılı içerisinde Fen İşleri Müdürlüğümüzün hayata geçirdiği çalışmaları sıralarsak; Eskikaracakaya'ya köprü inşaatı, Kulaca Mahallesi Oyun alanı, Dömez Mahallesi buğday stok alanı, Gündüzlü, Süpürtü ve Gazelli mahallelerinde Beton ve duvar işleri, Muhtelif kırsal mahallelerde cami ve okul bakım onarım ve boya işleri, Mahalle konaklarında sundurma işleri, Mahalle Konaklarında tadilat bakım onarım ve boya işleri yaparken, gençlerin sporlar zamanları en iyi şekilde değerlendirmeleri için Çavuşköy, Çeltikçi, Deydinler, Çitli, İsaören ve Yeniceköy'e futbol sahaları kazandırdık. Kırsal mahallelerimizin merkez ile aynı oranda hizmet alabilmesi noktasında hizmet seferberliğimizi ortaya koyarken, muhtelif mahallelerimizde toplamda 22250 metrekare beton parke uygulaması da yaptık" şeklinde konuştu.

KAR İLE MÜCADELE

Geniş bir yelpazede çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğümüz 2016 yılının son günlerinde kendini iyiden iyiye hissettiren kar ile mücadelede 7/24 vatandaşlarımızın yanında olmaya da çalıştığını söyleyen Aktaş; "16 adet kamyon, 7 adet kazıcı yükleyici (5 sensorlu kar küreme bıçağı), 3 adet yükleyici, 3 adet greyder, 2 adet otomatik tuzlama aracı, 5 adet ekip tuzlama aracı olmak üzere toplam 36 adet iş makinesi ve tüm işçilerimiz merkez ve kırsalda 116 mahallemizde kesintisiz kar ile mücadele ettiler" dedi.

Tüm bunların yanında Fen İşleri Müdürlüğünün farklı alanlarda hayata geçirdiği çalışmaları da sıralayan Aktaş; "Fen İşleri Müdürlüğümüz; Çelik Konstriksyon İmalat ve Montajları, Çelik Sundurma imalat ve montaj İşleri, Korkuluk, Kapı, Ferforje İmalat ve Montajları, Otobüs Durakları Bakım Onarım Montaj, Bisiklet Parkı İmalat ve Montajları, Çatı Bakım ve Onarımları, Panel Çit ve Tel Örgü İşleri, Oyun Saha elemanları ve Tribün İmalat ve Montajları, Tabela ve Uyarı Levhaları İmalat ve Montajları, Hız Kesici ve Duba Montajları, Şehir İçi Kırmızı Etiketli Asansörlerin Mühürlenmesi ve Teknik Takibi ve Araç ve İş Makineleri Bakım ve Onarımları, Mimari aydınlatmalar, meydan ve saha aydınlatmaları, köprü-altgeçit aydınlatmaları, aydınlatma bakım ve onarımları, bina içi elektrik tesisat çalışmaları, bariyer bakım ve onarım, OG Hat bakım ve onarımı, sinyalizasyon bakım ve tamirleri, elektrik hat çekim, yaya geçidi ve hız kesici tümsek, bordür boyanması, otopark ve oyun sahaları çizimleri, Endüstriyel boya uygulamaları, iç ve dış cephe boya uygulamaları hizmetlerini de sürdürmektedir" şeklinde konuştu.

Aktaş son olarak; "Belirli bir program dahilinde aciliyet durumuna göre gerekli görülen yerlerde çalışmaların yapıldığını özellikle belirtmek isterim. Yeniliği yakalamış ve çağın gereklerine göre etkin ve verimli bir şekilde hareket eden bir belediye olarak şehrimizde yaşayan hemşerilerimize her alanda hizmet götürme telaşı içerisinde hareket ederek ekip ruhunu en iyi şekilde yansıtan çalışmalara imza atmaya devam edeceğimizi buradan özellikle belirtmek isterim" şeklinde konuştu.