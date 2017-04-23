Hızlı ve Verimli Seo Atölyesi

Uzun zamandır sorduğunuz "SEO" atölyemiz işte geldi! İddia ediyoruz; bulabileceğiniz en bilgilendirici, zamanı en verimli kullanan ve kafa açıcı program!



Bir akşam, iki saat sürecek atölyede lafı hiç uzatmıyoruz. SEO ve Google'ın düşünme biçimi hakkında bilmeniz gereken her şeyi, en güncel hali ile arka arkaya sıralıyoruz.



Sektörün en tanınan, kimse sorsanız yeteneğini övmekle bitiremeyeceği, yıllardır onlarca SEO projesinde Türkiye çapında başarılar elde eden, bu konuda tanıdığımız en bilgi sahibi adam Arda Mendeş, pratik ve dopdolu bir içerik ile karşınızda!



2 saat sürecek eğitimde özetle şunlar anlatılacak:







SEO Nedir?





SEO nedir, arama motorları hangi mantıkla çalışır.





SEO Uygulaması





Arama motoru optimizasyonu nasıl yapılır. SEO uygulayıcıları ve ajanslar nasıl çalışır?





SEO dostu içerik nedir?





En Kritik SEO Hataları





Hangi uygulamalardan kaçınılmalı. Kesinlikle yapmamanız gereken şeyler nedir?





Geçmişten günümüze Google'ın evrimi





SEO akışı nasıl olmalı?





Bir SEO çalışmasının başarı ölçütleri nelerdir?





Bu çok önemli: Başarılı SEO çalışmalarına ait raporların incelenmesi.





Ve son olarak, SEO ve Google hakkında kafanızdaki tüm soru işaretlerinin cevaplanması.



Daha önce bir SEO eğitimi aldıysanız, bu işi yapıyorsanız dahi kendinizi güncelleyecek bilgiler ile karşılaşacaksınız!







Ne zaman?



24 Nisan Pazartesi, 19: 45-22: 00





Kimler gelmeli?



İş hayatında aktif olarak yer alan herkes!



İletişim becerilerini geliştirmek isteyenler



İkna becerilerini geliştirmek isteyenler



Kendini daha iyi ifade etmek isteyenler



Ücret: 150 TL +KDV



Tezgahçılar'a gelen insanlar şahane, atölyemiz ve bahçemiz nefis, bu eğitime geldiğiniz zaman size türlü türlü hediyelerimiz oluyor...



Daha ne olsun?



Kontenjan: 16 Kişi



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Tezgahçılar



Mekan Adresi : Taksim Meydanı, Kazancı Yokuşu, Sağıroğlu Sokak, No16A



Başlangıç Saati : 24.04.2017 19: 45: 00



Bitiş Saati : 24.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Hızlı ve Verimli SEO Atölyesi



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır