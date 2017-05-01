Hızlı ve Öfkeli'deki Kazaların Maliyeti 600 Milyon Dolar

Bir sigorta şirketi, Hızlı ve Öfkeli adlı araba yarışlarını konu alan ünlü serideki kazaların hepsini inceleyerek oluşan maliyetin yaklaşık 600 milyon doları bulduğunu ortaya çıkarmış.



Hürriyet'in haberine göre, ilk kez 2001 yılında çıkan 'Hızlı ve Öfkeli' (Fast and Furious) adlı yapım günümüze kadar uzanarak geçtiğimiz günlerde sekizinci filmini çıkarmayı başarmıştı. Sıkı takipçiler ise, bütün filmlerdeki ortak özelliğin arabaların en sonunda hurdaya dönmesi olduğunu tahmin edebiliyor.



İngiliz sigorta şirketi Insurance The Gap ise, bu özelliğin ne boyutlarda olduğunu görebilmek için serinin bütün filmlerini klasik araba danışmanı Nacho Llacer ile birlikte seyrederek ilk 7 filmlik serideki hasarın 514 milyon dolar olduğunu hesaplamış. Çıkan son film ile birlikteyse gerçekleşen zararın toplamda 600 milyon doları bulması bekleniyor. Rakamların varsayımsal olmasının yanı sıra, maliyet hesaplarının yeni filmle birlikte güncelleneceğine dikkat çekiliyor.



Son film haricinde ise 169 standart araç zarar görürken; 142 standart, 37 özel otomobil pert olmuş, 53 bina hasar almış, 31 bina yıkılmış ve toplamda 432 madde hasar görmüş.



Hızlı ve Öfkeli serisinin 7 filminde yüzlerce otomobil zarar görürken, W Motors tarafından üretilen 'Lykan Hypersport' tek başına 3.4 milyon dolarlık fiyatı ile seride pert olan en pahalı otomobil oluyor.