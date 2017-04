Hızlı ve Öfkeli 8'den İlk Hafta Sonunda Dünya Rekoru

F. Gary Gray tarafından yönetilen ve Chris Morgan tarafından yazılmış olan Amerikan yapımı aksiyon filmi Hızlı ve Öfkeli 8 (The Fate of the Furious), vizyona girdiği 14 Nisan tarihinden itibaren oldukça önemli başarılar yaşayarak serinin sekizinci filmiyle bir dünya rekoruna da imza attı.



Geçtiğimiz hafta, Cuma günü Türkiye'de de vizyona giren Hızlı ve Öfkeli serisinin devam filmi Hızlı ve Öfkeli 8, ilk hafta sonunda dünya genelinde 532.5 milyon dolar hasılat elde etti.



Deadline tarafından yapılan habere göre, Hızlı ve Öfkeli 8 ulaştığı bu rakamla, 517 milyon dolarlık hasılat elde eden ve eski dünya rekorunun sahibi Star Wars: The Force Awakens'ı geride bırakmayı başardı. İlk hafta sonunda elde ettiği gişe hasılatı olan 532.5 milyon dolarla, ilk hafta sonunda dünya genelinde en çok hasılat yapan film oldu.



Filmin, 10 günde dünya çapında 1 milyar doların üzerinde hasılat elde ederek gişe rekoru kırmayı başaran Star Wars: The Force Awakens'ı geçip geçmeyeceği sorusunun yanıtı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.