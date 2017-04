Hızlı ve Öfkeli 8 Açılış Hasılat Rekoru Kırdı

Hızlı ve Öfkeli serisinin sekizinci filmi "The Fate of the Furious", gösterime girdiği ilk haftasonunda gişe hasılatında 532,5 milyon dolara ulaşarak "Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor" filminin rekoruru kırdı





Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor ilk haftasonunda 529 milyon dolar gişe geliri elde etmişti.



Ancak "Hızlı ve Öfkeli 8" ABD'de 100,2 milyon dolarla serinin bir önceki filmine kıyasla çok daha gişe hasılatı yaptı.



"Hızlı ve Öfkeli" 7 ise iki yıl önce gösterime girdiğinde ilk haftasonunda 147,5 milyon dolar toplamıştı.



BBC Radyo 4'ten filmm eleştirmeni Rihanna Dhillon, Hızlı ve Öfkeli serisinin başarısını "evrensel çekiciliğiyle" açıklıyor.



Rihanna Dhillon, "Her yaştan izleyicinin eğlenebileceği bir seri. Çocuklar da yetişkinlede patlayan ve birbirine çarpan şeyler görmeyi seviyor. Seri olmadığı bir şeymiş gibi davranmaya da çalışmıyor. Kendisini çok ciddiye de almıyor" dedi.





Dhillon ayrıca, oyuncuların etnik çeşitliliğinin de başarıda rol oynadığı görüşünde.



2001'de başlayan Hızlı ve Öfkeli serisinin 2019 ve 2021'de yeni filmlerle devam etmesi bekleniyor.