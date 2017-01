Hızlı Trenin Etüt-proje İhale Tarihi Belirlendi

TBMM Başkanvektili ve Adıyaman Milletvekili Gölbaşı-Adıyaman-Kahta Hızlı Tren ile ilgili etüt-proje ihalesinin 7 Şubat 2017 tarihinde yapılacağını söyledi.



Ahmet Aydın, Adıyaman'ı hem bölgede hem de ülkede her alanda yukarıya taşımak ve örnek teşkil edecek bir il konumuna getirmek için gayretlerinin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.



Başkanvekili Ahmet Aydın, özellikle ulaşımda son on beş yılda Adıyaman'ın çağ atladığını belirterek, "Hükümetimizin seferber olduğu ve halen sürmekte olan yatırımlar da bizlere gelecek için her zamankinden daha fazla güç ve güven vermektedir. Gölbaşı-Adıyaman-Kahta hızlı tren hattı için çok yakın bir zamanda etüt-proje hazırlık ihalesine çıkılacağını daha önce hemşerilerimizle paylaşmıştık. Yapılacak olan hattın uzunluğu 100 kilometre olup, konvansiyonel bir şekilde hem yolcu hem de yük taşıma kapasitesine sahiptir. Gölbaşı-Adıyaman-Kahta hızlı tren hattının etüt-proje ihalesi de 07.02.2017 tarihinde yapılacaktır.



Her zaman olduğu gibi, Adıyaman'ımıza yapılacak olan hizmetleri ciddiyet ve gayretle takip edip ya Allah, Bismillah diyerek başladığımız bu muazzam yatırımın son noktasına gelene kadar da gelişmeleri değerli hemşerilerimizle paylaşıp, bilgilendirmeye de devam edeceğiz" dedi. - ADIYAMAN