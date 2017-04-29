Hizbul İslam Lideri'nden Taliban'a 'Silahları Bırakın' Çağrısı

Afganistan'da geçen yıl Afgan Hükümetiyle barış görüşmelerinde anlaşan silahlı muhalif gruplardan Hizb-i İslami Partisinin lideri Gülbeddin Hikmetyar 20 yıl sonra ülkenin doğusunda ki Laghman Vilayetinde destekçileriyle buluştu. Hikmetyar Taliban'ı sert bir şekilde eleştirerek silah bırakma çağrısında bulundu.



Afganistan'ın eski başbakanlarından 14 yıldır Afgan hükümetine karşı mücadele eden Hizb-i İslam partisi lideri Gulbettin Hikmetyar, geçtiğimiz yıl hükümetle imzaladığı barış anlaşması ardından ilk kez halk karşısına çıktı.



Afganistan cumhurbaşkanı Eşref Ghani ile geçtiğimiz yıl imzaladığı barış anlaşması ardından Afgan güçlerine yönelik silahlı mücadelelerini durdurduklarını açıklayan Hikmetyar, Birleşmiş Milletler terör örgütü üyeleri listesinden de Afgan hükümetinin isteği üzerine çıkartılmıştı.



Hikmetyar ülkenin doğusundaki Lagman vilayetinde düzenlenen büyük bir törenle halkla buluştu.



TALİBAN'A SILAH BIRAKMA ÇAĞRISI



Hikmetyar törende yaptığı konuşmada Taliban'a sert tepkide bulunarak örgüte silah bırakma çağrısında bulundu. Taliban'ın ülkede sürdürdüğü silahlı mücadelenin Afgan halkına hiç bir yararı olmayan kabul edilemez bir yol olduğunu söyleyen Hikmetyar Taliban'ın eylemlerinin Afgan halkına zarar vermek ve yaşamlarına mal olmaktan başka bir şeye yaramadığını vurgulayarak "Taliban liderleri Afgan hükümeti ile barış görüşmelerine katılıp silahlı mücadeleden vazgeçmelidir" dedi.



20 yıl sonra Afganistan'da halkın karşısına çıkan Hikmetyar, partisinin gerekli olduğuna inandığı bir dönemde silahlı mücadele içinde bulunduğunu, artık bu mücadelenin Afganistan yararına olmadığını gördükleri için barış görüşmelerine katılarak Afgan hükümetiyle anlaşmayı seçtiklerini ifade etti.



Hikmetyar Afgan hükümetine de çağrıda bulunarak anlaşma gereklerinin yerine getirilmesini ve tutuklu bulunan parti üyelerinin de serbest bırakılmalarını istedi.



Hükümet kaynakları birçok Hizbul İslam üyesinin bu anlaşma çerçevesinde serbest bırakılacağını ifade ederken, Hikmetyar'ın kısa süre içinde başkent Kabil'e de gelmesi bekleniyor. - Kabil