Hizan Kaymakamı Şehit Polis İçin Taziye Mesajı Yayımladı

Bitlis'in Hizan ilçe Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, İzmir Adliyesi'ne yapılan hain terör saldırısında büyük bir faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin için taziye mesajı yayınladı.



Kaymakam Hamitoğlu mesajında, kahraman polisin büyük bir faciayı önlediğini dile getirdi. Hamitoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi. "Böyle kahraman güvenlik güçlerine sahip olduğumuz müddetçe ülkemizi bölmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Ülkemizi bölmeye çalışan güçlere karşı güvenlik güçlerimiz hep canla başla mücadele etmişlerdir. İstanbul, Kayseri ve İzmir'de yapılan bu hain saldırılarla aziz milletimizi yıldırmaya çalışıyorlar. Ülke olarak kanlı ve sinsi bir kuşatmanın hedefinde bulunuyoruz. Hangi şeref yoksunu terör örgütü olursa olsun aziz milletimiz bunlara hiç bir zaman boyun eğmeyecektir. Allah'ın izni ile ülkemizin içine girmiş bu terör örgütlerine devletimizin kararlılığı ve aziz milletimizin yardım ve duaları ile güzel ülkemizi bunlardan temizleyerek ferah bir ortama kavuşacaktır. Yapılan bu hain saldırıyı kınayarak, büyük bir faciayı önleyen Kahraman Şehidimiz Fethi Sekin'e Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun" dedi. - BİTLİS