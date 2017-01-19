Hizan'da Kur'an Okuma Salonu Açıldı

Hizan Müftülüğü tarafından Merkez Nur Camisi yanında Kur'an okuma salonu açıldı.



İlçe Müftüsü Tahir Erçin yaptığı açıklamada, öğrencileri sosyal medyanın zararlarından kurtarmak için açılan merkezde Kur'an-ı Kerim derslerinin yanı sıra Osmanlıca derslerinin de verileceğini söyledi.



Bu uygulamayla öğrencileri kitap okumaya teşvik edeceklerini belirten Erçin, ilçenin yoğun öğrenci potansiyeline sahip olduğunu ve gençlere sahip çıkmak gerektiğini kaydetti.