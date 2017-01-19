Hizan Müftülüğü tarafından Merkez Nur Camisi yanında Kur'an okuma salonu açıldı.
İlçe Müftüsü Tahir Erçin yaptığı açıklamada, öğrencileri sosyal medyanın zararlarından kurtarmak için açılan merkezde Kur'an-ı Kerim derslerinin yanı sıra Osmanlıca derslerinin de verileceğini söyledi.
Bu uygulamayla öğrencileri kitap okumaya teşvik edeceklerini belirten Erçin, ilçenin yoğun öğrenci potansiyeline sahip olduğunu ve gençlere sahip çıkmak gerektiğini kaydetti.
Hizan'da Kur'an Okuma Salonu Açıldı
Hizan Müftülüğü tarafından Merkez Nur Camisi yanında Kur'an okuma salonu açıldı.
Hizan Müftülüğü tarafından Merkez Nur Camisi yanında Kur'an okuma salonu açıldı.
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