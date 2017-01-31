Hizan'da Kamu Personeline İhale Mevzuatı Anlatıldı

Hizan Kaymakamlığı tarafından kurum amirleri ve kamu harcamalarında yetkili personele yönelik kamu ihale mevzuatı eğitimi verildi.



Kanun Hükmünde Kararname ile Yolalan ve Hizan belediyelerine başkan vekili olarak görevlendirilen Hizan Kaymakamı Bülent Hamitoglu, kamu idareleri ve belediyelerde görülen lüzum üzerine ihale ve harcama mevzuatı ile ilgili eğitim düzenledi.



Hizan Öğretmenevi Konferans Salonu'nda Kamu İhale Uzmanı Alper Kılıçaslan tarafından verilen eğitim de kamu ihale mevzuatı, ödemeler, harcama ve ihaleler ile ilgili eğitim verildi.



Eğitim, Kamu İdarelerini Geliştirme Derneği (KİGDER) işbirliğinde düzenlendi.