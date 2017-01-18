Hizan'da "Kalem Tutan Eller Atölyesi" Projesi

Hizan ilçesinde "Kalem Tutan Eller Atölyesi" Projesi kapsamında şiir ve hikaye yazan öğrenciler, Hizan Kaymakamı Bülent Hamitoğlu'nu makamında ziyaret etti.



Hizan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteği ile öğrenciler, yazdıkları şiir ve hikayeleri kitaplaştırdı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet İnan, projede yer alan öğrencilerle Kaymakam Hamitoğlu'nu ziyaret etti.



Ziyarette konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet İnan, öğrencilerin yazma eğitimi alması, yazma sürecinin aşamalarını kavraması ve uygulamasını sağlamak, öğrencilerin yazmaya başlamasına ve devam etmesine yardımcı olmak, öğrencilerin okuma yazmayı yaşam tarzına dönüştürmek için projenin hazırlandığını söyledi.



İnan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde kurulan ekibin "Kalem Tutan Eller Atölyesi" adıyla ilk okul, orta okul ve lise öğrencilerinin yazdığı şiir ve hikayeleri toplayıp kitaplaştırdığını kaydetti.



Kaymakam Hamitoğlu, yazdıkları kitaptan dolayı öğrencileri tebrik etti.



Hamitoğlu, "Size gereken imkanı vermeye hazırım. Kitap yazmanız beni çok mutlu etti. Farklı konularda da kendinizi geliştirmek isterseniz Kaymakamlık bünyesinde kurslar açar size yardımcı olurum." dedi.