Hizan'da Gençler Spora Yönlendiriliyor

Hizan ilçesinde gençler, düzenlenen turnuvalarla spora yönlendiriliyor.



Hizan Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Muhtullah Bingöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Her Ay Bir Sportif Faaliyet" Projesi kapsamında geçen aralık ayında voleybol turnuvası düzenlendiklerini söyledi.



Turnuva ile gençleri sportif faaliyetlerde etkin hale getirmeye çalıştıklarını dile getiren Bingöl, şunları kaydetti:



"İlçedeki gençlere yönelik her ay farklı sportif etkinlikler düzenliyoruz. Geçen aralık ayında düzenlediğimiz turnuvada dereceye giren öğrencilerimizi ödüllendirildik. Gençlerin derslerinin yanında sportif faaliyetler yapmasını istiyoruz. Önümüzdeki aylarda da çeşitli spor etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz."