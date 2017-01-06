Hizan'da "Engelliler ve Sorunları" Konferansı

Hizan ilçesinde Müftülük tarafından, "Engelliler ve Sorunları" konferansı düzenlendi.



Hizan Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen konferansta konuşan Aile Sağlık Merkezi Hekimi Nebi Acar, vatandaşların engellilere yardım için üzerilerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini söyledi.



Acar, yaya geçitlerinde rampa işaretlemesi, sesli sinyalizasyon düzenlemelerinin bulunmaması, güvenlik tedbirleri alınmadan yapılan altyapı çalışmaları, yeterli genişlik ve yükseklikte olmayan toplu taşıma araçları, taşıtlarda basamak bulunmaması gibi konuların, engellilerin başlıca sorunları olduğunu ifade etti.



Öğrencilere engelliler konusunda tavsiyelerde bulunan Acar, "Yolda gördüğünüz bir engelliye yardım edin. Onun gönlünü hoş tutun ve dışlamayın." dedi.