Hız Tutkunu Motosikletçilerin Tehlikeli Yolculuğu

Bursa-İzmir-Ankara-İstanbul çevre yolunda hız tutkunu motosikletçiler tehlike saçıyor.



Bursa'da hız tutkunu bir kişinin motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu aynı karayolunda seyreden bir otomobil sürücüsü tarafından görüntülendi. Sürücünün kaydettiği görüntülerde motosikletine yüz üstü binen bir kişinin yüksek hızlara çok kolay bir şekilde ulaştığı görüldü. Önünü görmediği halde ölüme meydan okurcasına motosiklet kullanan kişi, aynı karayolunda seyreden diğer sürücüleri de tehlikeye attığının farkında olmadan yolculuğuna devam ediyor. Çevre yolunda son zamanlarda artan manzara karşısında diğer sürücüler de çaresiz kalıyor.



(Zafer Peker / İHA)