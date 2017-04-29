İNSANIZ BİZ!!!İNSAAAAN!!!





Yaş Sınırı: 12 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.



12 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Ataşehir



Mekan : İstanbul MU Sahne



Mekan Adresi : Atatürk Bulvarı, Mozaik Çarşı, -2.Kat



Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Hitler mi'Hitlemez mi '



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi' : Hayır