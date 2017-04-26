Hitler mi ? Hitlemez mi ?

İNSANIZ BİZ!!!İNSAAAAN!!! Yaş Sınırı: 12 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.12 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir. Detaylar : İl : İstanbulİlce : AtaşehirMekan : İstanbul MU SahneMekan Adresi : Atatürk Bulvarı, Mozaik Çarşı, -2.KatBaşlangıç Saati : 26.04.

Hitler mi ? Hitlemez mi ?

İNSANIZ BİZ!!!İNSAAAAN!!!


Yaş Sınırı: 12 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.

12 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.


Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Ataşehir

Mekan : İstanbul MU Sahne

Mekan Adresi : Atatürk Bulvarı, Mozaik Çarşı, -2.Kat

Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 26.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Hitler mi'Hitlemez mi '

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi' : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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