Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Çorum'da Eğitime Başlıyor

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde 60 öğrenciyle Çorum'da eğitime başlıyor.



Geçtiğimiz hafta Çorum'a gelen Yükseköğretim Yürütme Kurulu üyeleri Prof.Dr. Mehmet Şişman ve Doç.Dr. Zeliha Tufan Koçak yaptıkları incelemeler sonunda Tıp Fakültesi'nin eğitim-öğretime başlaması için gerekli olan yeterliliği onaylandı.



Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mete Dolapçı, şu an itibariyle 96'sı öğretim üyesi olmak üzere toplam 124 öğretim elemanına sahip olduklarını, her geçen gün kadrolarına yeni öğretim elemanlarını katarak akademik olarak son derece güçlü bir şekilde tıp eğitimine başlayacaklarını söyledi.



Hedeflerinin uluslararası standartlarda iyi eğitim almış, ülkesine ve vatandaşlarına devletin ortaya koyduğu sağlık hedefleri ve yüksek sağlık standartları kapsamında hizmet verecek kaliteli hekimler yetiştirmek olduğunu dile getiren Prof. Dr. Dolapçı, Fakültenin hem akademik hem de fiziki alt yapısıyla buna hazır olduğunu açıkladı.



Halen Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi adına Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimlerine devam eden öğrencilerin, eğitim bütünlüğünün değişmemesi amacıyla mezun oluncaya kadar eğitimlerine bulundukları yerde devam edeceklerini anlatan Dolapçı, 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine öğrenci göndermeyeceklerini bildirdi.



Tıp eğitiminin altı yıllık uzun ve zahmetli bir eğitim olduğunun altını çizen Prof. Dr. Mete Dolapçı, bu eğitimin ilk üç yılının Tıp Fakültesi Morfoloji binasında gerçekleştirileceğini, bu dönemde öğrencilerin teorik dersler ile birlikte laboratuvar çalışmalarını da yapacaklarını ve derslik ve laboratuvar ortamlarının mevcut olan en modern şekliyle Tıp Fakültesi Morfoloji binasında tamamlandığını söyledi.



Öğrencilerin ilk üç yıldan sonra öğrencilerin klinik eğitimlerini bölgenin en gelişmiş hastanesi ve sağlık kompleksi olan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirecek olmalarının, öğrenciler için büyük bir imkan olduğunu anlatan Dolapçı, fakülte bünyesindeki öğretim üyelerinin, eğitim faaliyetleri yanında Çorum ve bölgeye çok yüksek kalitede ve dünya standartlarında sağlık hizmeti sunumunda önemli katkılar yaptığını, hastanenin sevk veren değil, artık sevk alan bir hastane konumuna dönüştüğünü sözlerine ekledi.



Tıp eğitiminin başlatılmasının uzun ve zahmetli bir süreç olduğunu dile getiren Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan da, bu sürecin yaklaşık dört yıl süren başarılı ve yoğun, zahmetli bir çalışmanın ürünü olduğunu, bu süreçteki en önemli katkının 2012 yılında Hitit Üniversitesi ile Çorum Valiliği arasında ortak kullanım ve iş birliği protokolünün imzalanması ve bu sürecin sonunda da mevcut Çorum Devlet Hastanesinin, T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüştürülerek ortak kullanıma başlanması olduğunu belirtti.



Üniversiteyi sadece binalardan ibaret bir kurum olarak değil, Çorum'a ve bölgeye hizmet edecek bir şekilde, içinde bulunduğu toplumun her türlü gereksinimini giderme, ilde herkesle bir sinerji oluşturma gayesiyle hareket ettiklerini belirten Rektör Dr. Alkan, üniversite kurmak değil, üniversite olmak sloganı ile hareket ettiklerini söyledi.



Rektör Alkan, "Üniversite kurmak için sadece bina, yani para yeterlidir, ama üniversite olmak bir kültürdür, kurumsal ve zihinsel bir dönüşümü gerektirir. Kolay olan ilki yüksek liseleri, zor olan ikincisi ise dünya ölçeğinde bilim ve eğitim kurumu olma sonucunu doğurur. Biz zor olanı, yani Üniversite Olmayı seçtik. 2011 yılında, 35 yıllık bir kurumda, çok temel dersler için bile Milli Eğitim İl Müdürlüğünden talep edilen öğretmenlerimizle eğitim vermekte olan Hitit Üniverstesi, bugün itibariyle tıp eğitimi verebilecek yetkinliğe erişmiştir" dedi.



Bu başarının, kendilerine inanan ve gönül veren üniversitenin hemen tüm akademik ve idari personeli ve Çorum sevdalıları ile birlikte başta siyasiler, Valilik ve Beledi ile birlikte yapılan ortak çalışmaların sonucu gerçekleştiğine inandığını kaydeden Prof.Dr. Alkan, her ilde bir üniversite kurulması politikası ile yükseköğretimin yaygınlaşmasının ve sağlıkta dönüşüm projesinin mimarı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti. - ÇORUM