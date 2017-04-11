Hitachi'den Türkiye'ye Yatırım
Hitachi, Kurt & Kurt İthalat İhracat ve Mümessillik şirketinin yüzde 75'ini satın alarak, Türkiye'de hastane görüntüleme merkezleri ve benzer kurumlara hizmet sunacağını açıkladı.
Hitachi, Kurt & Kurt İthalat İhracat ve Mümessillik şirketinin yüzde 75'ini satın alarak, Türkiye'de hastane görüntüleme merkezleri ve benzer kurumlara hizmet sunacağını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
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