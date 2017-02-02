Hisarönü İçme Suyu Hatları Yenileniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, İl genelinde sürdürdüğü hat yenileme çalışmalarına Marmaris İlçesinde devam ediyor. Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Kerdime Mevkiinin içme suyu hatlarının çaplarının yetersiz gelmesi nedeniyle çalışma başlatan ekipler bölgedeki hatları yeniliyor.



Yaklaşan yaz sezonunda su sıkıntısı yaşanmaması için çalışmalarını sürdüren ekipler çapları yetersiz kalan hatları daha büyük çapta borularla değiştiriyor. Yaklaşık bin 100 metrelik içme suyu hattı yenileri ile değiştirilerek bölgede su sıkıntısı yaşanmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.



Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, İl genelinde birçok alt yapı eksiği olduğunu ve kurum olarak bu eksikleri gidermek için önemli yatırımlar yaptıklarını belirtti. Ülgen, "Muğla geneline baktığımız zaman büyük oranda alt yapı eksiklikleri görüyoruz. Bu nedenle Başkanımız Dr. Osman Gürün'ün konu üzerindeki hassasiyeti doğrultusunda MUSKİ olarak üzerimize düşen yani içme suyu hatları, kanalizasyon, yağmur drenasyon hatlarının yenilenmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İl genlinde birçok bölgede sürdürdüğümüz çalışmaların sonuncusuna Marmaris İlçemizde devam ediyoruz. Ekiplerimiz Hisarönü Mahallesi Kerdime Mevkiinde çapları yetersiz kalan ve bölge halkının ihtiyacını karşılamakta zorlanan içme suyu hatlarını daha büyük çaptaki borularla yeniliyor. Bin 100 metrelik yenileme çalışmasıyla vatandaşlarımızın içme suyu ihtiyacını kesintisiz ve sürekli olarak sürdürmek en büyük amacımız" dedi. - MUĞLA