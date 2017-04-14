Hisarcıklıoğlu Yeniden Iccıa Başkan Vekilli

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) Başkan Vekilliğine yeniden seçildi.



TOBB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Odanın Genel Kurulu, Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirildi.



Hisarcıklıoğlu Genel Kurul'da ICCIA Başkan Vekilliğine üçüncü kez seçildi.



Umman Ticaret ve Sanayi Bakanı Ali Bin Masoud Al Sunaid tarafından kabul edilen Hisarcıklıoğlu, görüşmede Türk firmalarına Umman'da daha fazla yatırım fırsatı verilmesini istedi.



Hisarcıklıoğlu, daha sonra Umman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Said Al Kiyumi ile bir araya geldi. Görüşmede, odalar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı iş birliğinin çerçevesini oluşturacak bir anlaşmanın imzalanması konularında görüş birliğine varıldı.