Hisarcıklıoğlu: "Referandum Sürecinin Tamamlanmasıyla Önemli Bir Belirsizlik Geride Bırakılmıştır"

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, referandum sürecinin tamamlanmasıyla önemli bir belirsizliğin geride bırakıldığını söyledi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu referandum sonucunu değerlendirdi. Referandum sürecinin tamamlanmasıyla önemli bir belirsizliğin geride bırakıldığını belirten Hisarcıklıoğlu,"Türkiye'de bir defa daha demokratik süreçler işlemiş, milli irade tecelli etmiş ve milletimiz ferasetiyle tercihini yapmıştır. Referandum sonucunda hayata geçirilecek yeni sistemle güçlenen ve hızlanacak olan yönetim şekliyle daha hızlı kararlar almak ve icraata geçirmek mümkün olacaktır. Devletteki çarkların hızlanmasını ve bunun özel sektöre olumlu yansımasını bekliyoruz. Referandum sürecinin tamamlanmasıyla önemli bir belirsizlik geride bırakılmıştır. Özel sektörümüz bundan sonra önünü daha rahat görebilecek, daha rahat risk alarak yatırım yapabilecektir" dedi.



Türkiye olarak son 15 senede müthiş bir ekonomik gelişme gösterildiğini belirten Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:



"Kişi başı geliri 3 bin dolardan 12 bin dolara çıkardık. Düşük teknolojili üretimden, orta teknolojili üretime geçtik. Ancak dünyada iş yapma biçimi, malları üretme biçimi inanılmaz bir biçimde değişiyor. 3 bin dolardan 12 bin dolara çıkarken yaptıklarımız yaparak, 25 bin dolara sıçrayabilmek mümkün değil. Artık yarına odaklanmalı, ortak bir vizyon ve hedef etrafında toplumu birleştirip geleceğe birlikte yürümeliyiz. İçeride ve dışarıda ülkemize karşı oluşturulmak istenen olumsuz algıları değiştirip yatırımcıların güvenini yeniden artırmak ve ülkemizi zenginleştirme hamlesine devam etmek için reform sürecini canlandırmalı, hep birlikte çalışarak hazırlayacağımız yeni büyüme hikayemizi tüm dünyaya gösterebilmeliyiz". - İSTANBUL