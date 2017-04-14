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Hisarcıklıoğlu, Iccıa'deki Görevine Yeniden Seçildi
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Hisarcıklıoğlu, Iccıa'deki Görevine Yeniden Seçildi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Başkan Vekilliğini görevini sürdürecek.

Hisarcıklıoğlu, Iccıa'deki Görevine Yeniden Seçildi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Başkan Vekilliğini görevini sürdürecek.

Kaynak: Dunya.com

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