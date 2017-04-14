Hisarcıklıoğlu, Iccıa'deki Görevine Yeniden Seçildi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Başkan Vekilliğini görevini sürdürecek.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Başkan Vekilliğini görevini sürdürecek.
Kaynak: Dunya.com
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