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Hisarcıklıoğlu: "Ekonomik Kriz Tuzağına Düşürme Telaşına Girdiler"

Hisarcıklıoğlu: "Ekonomik Kriz Tuzağına Düşürme Telaşına Girdiler"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun kürsüde konuşması ANKARA – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında Odalarda ve Borsalarda Kurulacak İŞKUR Hizmet Noktası...

Hisarcıklıoğlu:

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun kürsüde konuşması ANKARATürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında Odalarda ve Borsalarda Kurulacak İŞKUR Hizmet Noktası Protokolü imza töreninde konuştu.

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