TOBB Başkanı: Beraberlikle Sorunlar Aşılacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Diyarbakır'da iş dünyasının talepleri konusunda istişarede bulunurken, kent merkezinde sohbet ettiği vatandaşlara da moral dağıttı. Hisarcıklıoğlu birlik ve beraberlik olduğu takdirde her türlü sorunun aşılacağını, ekonominin de güç kazanacağını anlattı.



TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Diyarbakır Ticaret Borsası'nda, Borsa Yönetim Kurulu, Meclis Üyeleri ve Diyarbakır İl Kadın Girişimcileri ile bir araya gelerek istişare toplantısı düzenledi. Hisarcıklıoğlu toplantıda, iş dünyasının temsilcilerinden talepleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı. Zenginliğin olması için ticaretin büyümesi, ticaret için de huzurun var olması gerektiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Diyarbakırlı kardeşlerimi kutluyorum. Ülkenin birliği ve beraberliği noktasında her zaman önemli rol oynadılar. Birbirimizi seveceğiz. Birbirimizi seversek, inanın Allah da onun bereketini bizlere verecektir" dedi.



İş dünyası temsilcilerinin ekonomiyle ilgili sıkıntılarını dinleyen TOBB Başkanı, ekonomideki sıkıntıların yalnız Diyarbakır'a hatta Türkiye'ye özgü olmadığını, bütün dünyada büyümenin düşük olduğunu ve sıkıntılar yaşandığını söyledi. 2009'dan bu yana dünya ekonomisinde daralma görüldüğünü belirten Hisarcıklıoğlu bütün mücadelenin büyüme oranlarını yükseltmek üzerine olduğundan söz etti. Ticareti artırabilmek için yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Hisarcıklıoğlu, Kredi Garanti Fonu üzerinden finansmana ulaşabilmek için oluşturulan imkanlardan ve yerli malına fiyat avantajına kadar birçok uygulama hakkında da bilgi verdi.



Toplantıda, kadın girişimcilerin destek talebinde bulunduğu Hisarcıklıoğlu, bu konuda önemli mekanizmalar olduğunu belirterek, kadın girişimcilerin önünün açılması gerektiğini vurguladı. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun çalışmalarına işaret eden Hisarcıklıoğlu, bu konuda ortaya konan mayanın tuttuğunu ifade etti.



"Dün olduğu gibi bugün de halkın içindesiniz"



Toplantıda konuşan Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil ise TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na, "Dün olduğu gibi bu günde halkın içinde vatandaşlarımızı ve bizleri dinliyorsunuz. Kentimize göstermiş olduğunuz büyük önemden dolayı sizlere teşekkür ediyorum" diyerek, borsanın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yeşil, daha sonra, DTB tarafından tamamlanan ve devam etmekte olan Hububat Laboratuvarı Geliştirme projesi, Lisanslı Depoculuk Projesi, Tohum Sertifikasyonu Laboratuvarı ile Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin son durumu hakkında bilgi verdi.



DTB Meclis Başkanı Ahmet Ay ise borsa yönetim ve idari konularında TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na bilgi vererek, bundan sonraki süreçte de TOBB'nin destekleri ile Diyarbakır iline ve üyelerimize aynı kararlılık ile hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.



TOBB Diyarbakır il Kadın girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Akyıl ise kadın girişimcilerin daha fazla teşvik edilmesini isterken, yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi.



Hisarcıklıoğlu vatandaşlarla çay içip, simit yedi



Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Arfi Parmaksız, DTB Başkanı Engin Yeşil, DTSO Başkanı Ahmet Sayar ile birlikte Diyarbakır'da vatandaşlarla da bir araya gelerek sorunları dinledi. Tarihi Ulucami önünde vatandaşlarla simit yiyip, çay içen Hisarcıklıoğlu, "Diyarbakırlıların yüreğine güveniyorum. Kamu ve özel sektör işbirliği ile her şeyin üstesinden gelinecek. Bunu en kısa sürede başaracağız" dedi. - DİYARBAKIR