Hisarcık'ta Zeka Oyunları Turnuvası

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, ilkokullar arası Zeka Oyunları Turnuvası'nın final müsabakaları düzenlendi.



Atatürk İlkokulu toplantı salonunda düzenlenen "Son Taş", "Mangala", "Qbitz" ve "Set Kart" oyunları turnuva müsabakalarının yapıldığı İlçe Finaline Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kanalıyla "Okullar Hayat Olsun" projesi kapsamında Atatürk ilkokulunda Yusuf Kelek ve Karbasan İlkokulunda Serkan Hancı nezaretinde açılan Zeka Oyunları Kursuna katılan öğrenciler ile Cumhuriyet İlkokulunda Adem Bozkurt ve Dereköy ilkokulunda İlknur Kaya nezaretinde ders dışı egzersiz çalışmaları çerçevesinde açılan Zeka Oyunları Kurslarına katılan öğrenciler arasından müsabakalar sonucu belirlenen 15 öğrenci katıldı. Hayli çekişmeli geçen müsabakalarda dereceye giren öğrencilerin yanında finallere katılan tüm öğrencilere ilçe esnafının katkılarıyla çeşitli hediyeler verildi.(MA-EFE) - KÜTAHYA