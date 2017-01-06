Hisarcık'ta Yeni Yatırımlar İçin Kurban Kesildi

Hisarcık ilçesinde, yeni yatırımlar için belediye tarafından kurban kesildi.



Belediye Meclis Salonu'nda yapılan 2017 yılının ilk meclis toplantısında, ilçede yapılacak yeni yatırımlar ve devam eden projeler hakkında değerlendirilmeler yapıldı.



Toplantının ardından Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve meclis üyelerince 2017 yılının ve yeni yatırımların hayırlar getirmesi için kurban kesildi.



Çalışkan, burada yaptığı açıklamada, 2016 yılında ilçede önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "İnşallah 2017'de de ilçemize hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Bu yılın hayırlar getirmesi için de kurbanımızı da kestik. Kazasız belasız bir yıl geçirmeyi diliyoruz." dedi.



İlçe Müftüsü Mustafa Arda'nın duasının ardından kesilen kurban, ilçedeki bir Kur'an kursuna verildi.