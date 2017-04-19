Hisarcık'ta Umre Kafilesi Dualarla Uğurlandı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umre ziyareti gerçekleştirecek olan 30 kişilik umre kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı.



Belediye Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen uğurlama töreninde din görevlilerinin okuduğu Kur'an-ı Kerim ve ilahilerden sonra Çimenlik Camii İmam Hatibi İlyas Çalışkan'ın yaptığı duanın ardından umre yolcuları yakınları ile vedalaştıktan sonra tekbirler eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.



Uğurlama törenine Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Ak Parti İlçe Başkanı Salim Turası ve vatandaşlar katıldı.(MA-EFE) - KÜTAHYA