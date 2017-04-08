Hisarcık'ta Sulama Kanalı Temizliği

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Belediye tarafından sulama kanallarında başlatılan temizlik çalışmalarının devam ettiği bildirildi.



Sulama kanalı temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, her yıl yapılan rutin sulama kanalı temizlik çalışmalarının 36 kilometre uzunluğunda sulama kanalında sürdürüleceğini belirtti.



Çalışkan, "Halkımızın sulama faaliyetlerini daha rahat bir şekilde yürütebilmesi için Belediye'miz Fen İşleri Birimi'ne bağlı ekiplerce kanal temizleme çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Bu arada temizlik yapılan kanallara sulama suyu bırakılmaya başlandı. Yaklaşık 36 kilometre uzunluğunda sulama kanalında yapılacak temizleme çalışmasının yaklaşık bir ay içerisinde tamamlanması planlandı" diye konuştu.(MA-EFE) - KÜTAHYA