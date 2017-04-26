Hisarcık'ta "Şükür Duası" Etkinliği Yapılacak

Hisarcık ilçesinde, 30 Nisan Pazar günü geleneksel "Şükür Duası" etkinliği düzenleneceği bildirildi.



Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, muhtarlar ve hayırsever vatandaşların desteğiyle her yıl geleneksel olarak "Şükür Duası" etkinliği organize ettiklerini söyledi.



Etkinlikte ikramlar yapıldığını dile getiren Çalışkan, "İlçemizde yaşayan hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla alınan malzemelerle yemekler pişiriliyor. Bu yemekler belediyemizin organize ettiği 'şükür duası' etkinliğinde halkımıza ikram ediliyor. Etkinlikte yılın bereketli ve kazasız belasız geçmesi için hep bir ağızdan dualar ediliyor. Geleneksel hale gelen bu etkinliği biz de sürdürmeye çalışıyoruz." diye konuştu.



Çalışkan, etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, bölgede yaşayan tüm vatandaşları etkinliğe davet etti.