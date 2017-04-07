Hisarcık'ta Satranç Ustası Minikler Ödüllendirildi

Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Okul Sporları Minik Erkekler Satranç Takım Turnuvasında il dördüncülüğünü elde eden öğrencileri ödüllendirdi.



Türkiye Satranç Federasyonu Kütahya İl Temsilciliğinin düzenlediği Kütahya 2016-2017 Okul Sporları Minik Erkekler Satranç Takım Turnuvasında il dördüncülüğünü elde eden Atatürk İlkokulu Minik Erkekler Satranç Takımı Atatürk İlkokulu Müdür Yardımcısı Pelin Solak ve antrenör Ali Sevinç nezaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ile İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdulbari Alp'i ziyaret etti. Ziyarette Müdür İlhan Cebeci öğrencileri tebrik ederek, emeği geçen öğretmen ve idarecilere teşekkür etti. Öğrencilere meyve suyu ve tatlı ikram eden Cebeci, onlarla bir süre sohbet etti. Ziyaret sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdulbari Alp öğrencilere başarılarından dolayı çeşitli hediyeler verdi.(MA-EFE) - KÜTAHYA