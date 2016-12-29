Hisarcık'ta Okullara Kar Tatili 1 Gün Daha Uzatıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi merkez ve köylerde, kar yağışının devam etmesi üzerine ilk ve orta dereceli okullarda kar tatili 1 gün daha uzatılarak 30 Aralık Cuma günü de tatil edilmesine karar verildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kar yağışının devam etmesi ve aşırı don sonucu yollarda artan buzlanma nedeniyle ilçe merkezi ve köylerinde ilk ve orta dereceli okullarda 30 Aralık Cuma günü de tatil edilmesine karar verildiğini duyurdu. (MA-EFE) - KÜTAHYA