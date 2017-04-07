Hisarcık'ta Halı Saha Futbol Turnuvası Şampiyonu 12 Muhasebe

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen liseler arası halı saha futbol turnuvasında şampiyonluğu Çok Programlı Anadolu Lisesi 12 Muhasebe takımı kazandı.



Belediye halı sahasında düzenlenen liseler arası halı saha futbol turnuvasına Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Lisesindeki öğrencilerden kurulu 7 takım katıldı. 10 gün süren ve çekişmeli mücadelelere sahne olan turnuva sonunda finalde rakibi Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. Sınıf takımını 12-2 gibi farklı bir skorla yenen Çok Programlı Anadolu Lisesi 12 Muhasebe takımı şampiyon oldu. İkinci Anadolu İmam Hatip Lisesi takımı 11. Sınıf, üçüncü Çok Programlı Anadolu Lisesi 10 Kimya ve dördüncü Çok Programlı Anadolu Lisesi 12 Kimya takımları oldu. Turnuvada dereceye giren takımlara Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Akçay, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ile protokol üyeleri tarafından madalya ve kupa verildi.(MA-EFE) - KÜTAHYA