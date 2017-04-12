Hisarcık'ta Gün Batımı Büyüledi

Kütahya'nın Hisarcık-Emet ilçeleri arasındaki karayolunda gün batımı sırasında güneşin dağların arkasından kaybolması kartpostallık görüntüler oluşturdu.



AK Parti Kütahya İl Başkan Yardımcısı Remzi Günay ve İlçe Koordinatörü Zeki Köylü Hisarcık Ak Parti İlçe Teşkilatını ziyaret etmek amacıyla akşam saatlerinde Emet-Hisarcık Karayolunun Hisarcık ilçe semalarına geldiklerinde gün batımı sırasında oluşan renk cümbüşü, güneşin aynı anda bir kısmının sarı, bir tarafının kırmızı olması Remzi Günay'ı adeta büyüledi. Renkleri izlemeye doyamayan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Remzi Günay, aracından inerek bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirdi. Günay, gördüğü manzara karşısında;"Allah'ım nelere kadirsin. Binlerce şükürler olsun sana" dedi.(MA-EFE) - KÜTAHYA