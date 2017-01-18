Hisarcık'ta Evlenen Çift Sayısında Artış

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 2016 yılında bir önceki yıla oranla evlenmelerde artış görüldüğü bildirildi.



Belediye Evlendirme Memuru Hasan Köse yaptığı açıklamada, "Evlilik hayali kuran genç çiftlerin korkulu rüyası haline gelen altın fiyatlarında 2016 yılında rekor üzerine rekor kırılmasına rağmen ilçe merkezinde belediyemizce 63 çiftin nikahı kıyılırken, şehir dışında bulunan 2 kişiye evlenme izini verildi. 2015 yılında ise 46 çiftin nikahı kıyılmış ve şehir dışında bulunan 4 kişiye evlenme izni verilmişti" diye konuştu.(MA-EFE) - KÜTAHYA