Hisarcık'ta Emniyet Teşkilatı'nın 172. Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi



Tören saat 10.00'da Atatürk anıtı önüne çelenk konulmasıyla başladı. Polis ve asker şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından İlçe Emniyet Amiri Mehmet Akbulut törende yaptığı konuşmada, "Türk Polis Teşkilatı Atasının izinde milletinin hizmetinde, kanunların kendisine verdiği görevleri en iyi şekilde yapmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Şan ve şerefle yazdığı 172 yıllık tarihte birçok başarı öyküsü vardır. Sadece ülkemizde değil teşkilatımız dünyada da saygın yerini almıştır."dedi.



Polisin kanunların kendisine verdiği yetkiyi cesaret ve fedakarlıkla, gece gündüz demeden görevini yaptığına vurgu yapan Akbulut, "Devletin bekası milletin huzur ve güvenliği için kutsal yemine bağlı kalarak gerektiğinde canını bile feda etmekten çekinmez. Türk Polis Teşkilatı Atatürk İlke ve İnkilaplarına bağlı, insan haklarına saygılı, demokratik ve sosyal hukuk devletinin önemli bir kurumu olmanın gururu ve bilinci içerisinde görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam edecektir. Başta Ulu Önder Atatürk ve Silah Arkadaşları olmak üzere, ebediyete intikal etmiş şehitlerimize Allahtan rahmet, geride kalan dul ve yetimler ile hayatını sürdüren gazi ve emeklilerimize sağlık, huzur ve mutluluk diler hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım" diye konuştu.



Daha sonra Polis Memuru Murat Aksu tarafından Polis Teşkilatının tarihçesi okundu



Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen törene İlçe Emniyet Amiri Mehmet Akbulut, daire ve okul müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, AK Parti İlçe Başkanı Salim Turası ve emniyet mensupları katıldı.(MA-EFE) - KÜTAHYA