Hisarcık'ta Devrilen Grayderin Sürücüsü Yaralandı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Özel İdareye ait grayderin kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolunu açma çalışmaları sırasında aşırı buzlanmadan şarampole devrilmesi sonucu grayder sürücüsü parmağından yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Özel İdaresine ait İbrahim Çelebi'nin kullandığı grayder ilçeye bağlı Alınören ve Kızılçukur köyleri arasındaki Kirazdere mevkiinde kar yağışı nedeniyle kapanan yolda kar küreme çalışması yaptığı esnada aşırı buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak yaklaşık 4 metrelik şarampole devrildi. Kaza sonucu parmağından yaralanan ve köylüler tarafından Hisarcık Devlet Hastanesine getirilen



grayder sürücüsü İbrahim Çelebi parmağına atılan dikiş sonucu taburcu edildi.(MA-EFE) - KÜTAHYA