Hisarcık'ta Cami Girişlerine Asılan Panolar Cemaati Bilgilendiriyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde cami girişlerine asılan dini bilgi ve duyuruların yazılı bulunduğu panolar cemaati bilgilendiriyor.



İlçedeki cami girişlerine günün anlam ve önemini, Ramazan-ı Şerif ayında mukabele saatlerini, Bayram Namazlarının vakitlerini duyurmak ve de her Cuma hutbesindeki işlenen konunun kalıcılığını sağlamak için hutbeden bazı bölümlerin yazıldığı pano asılıyor. Panolar sık sık güncellenerek cemaatin hizmetine sunuluyor. Ancak din görevlileri panolardaki bilgilerin cemaat tarafından yeterince okunmamasından şikayetçi. (MA-EFE) - KÜTAHYA