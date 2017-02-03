Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karaağıl köyünde açılan Besi Sığırcılığı Kursuna katılan köylüler hayvancılık konusunda eğitim alıyor.
İlçeye bağlı Karaağıl köyünde açılan Besi Sığırcılığı Kursunun öğreticiliğini Ziraat Mühendisi Ahmet Savaş Korkmaz yapıyor.
33 kişinin katıldığı toplam 80 saat süreli kursta köylülere besi sığırı işletmelerinin planlaması, besi sığırcılığında mekanizasyon, besi sığırlarının beslenmesi, besi sığırcılığında sürü yöntemi, besi sığırlarında sağlıklı ve kaliteli kırmızı et üretimi, hastalık ve zararlılar ile mücadele ile yem bitkileri yetiştirme konularında bilgiler veriliyor. (MA-EFE) - KÜTAHYA
Hisarcık'ta Besi Sığırcılığı Kursu
Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Karaağıl köyünde açılan Besi Sığırcılığı Kursuna katılan köylüler hayvancılık konusunda eğitim alıyor.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karaağıl köyünde açılan Besi Sığırcılığı Kursuna katılan köylüler hayvancılık konusunda eğitim alıyor.