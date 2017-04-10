Hisarcık Şehitler Ortaokulunda Tiyatro Şöleni

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şehitler Ortaokulu 6-A sınıfı öğrencileri hazırlamış oldukları üç tiyatro oyunu büyük beğeni topladı.



6/A sınıfı öğrencilerinin Türkçe Öğretmenleri Erdem Öztoprak eşliğinde Çok Amaçlı Salonunda yaklaşık bir ay süren sahne provalarının ardından sahneye koydukları kostüm ve sahne dekorlarını da kendilerinin oluşturduğu 'İşte Benim Stilim', 'Cimri Baba' ve Elektronik Posta isimli tiyatro oyunları öğretmen ve öğrenciler tarafından tam not aldı.



Tiyatro şöleninden sonra konuşan Türkçe Öğretmeni Erdem Öztoprak, "Kendi kimliğini bir kenara bırakarak yepyeni bir kimliğe bürünmek kolay değildir. Benim kıymetli öğrencilerim bunu başarı ile yerine getirdiler. Onlar sahne tozunu yutmuş oldular artık. Bu sebeple yaşamları boyunca tiyatro ile içi içe olacaklarını düşünüyorum" diyerek görev alan öğrencilerini tebrik etti.(MA-EFE) - KÜTAHYA