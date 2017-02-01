Hisarcık'ın Nüfusu 10 Yılda 2 Bin 17 Kişi Azaldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi genel nüfusunun 10 yılda 2 bin 17 kişi azaldığı bildirildi.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Hisarcık ilçesinin 2007 yılında 14 bin 807 olan genel nüfusu 10 yılda 2 bin 17 kişi azalarak 2016 yılında 12 bin 790'a düştü. 2007 yılında 4 bin 815 olan ilçe merkezi nüfusu ise 10 yılda 408 kişi artarak 2016 yılında 5 bin 223'e yükseldi.(MA-EFE) - KÜTAHYA