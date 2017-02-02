Hisarcık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Uçar, Göreve Başladı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne atanan Yılmaz Uçar, görevine başladı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne atanan Yılmaz Uçar, 1969 yılında Hisarcık ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Hisarcık ilçesinde tamamladı. 1993 yılında Hisarcık Belediyesinde memuriyet hayatına başlayan Uçar, 1997 yılında Hisarcık Nüfus Müdürlüğü Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni görevine getirildi. Hisarcık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne atanan Açık Öğretim Fakültesi İşletme ön lisans mezunu Yılmaz Uçar, evli ve 3 çocuk babası. (MA-EFE) - KÜTAHYA