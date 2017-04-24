Hırvatları Yıkan Haber! Türkiye'ye Karşı Forma Giyemeyecek

Hırvatistan futbolu, ülkenin önemli futbolcularından birinden gelen haberle sarsıldı. Lokomotiv Moskova forması giyen milli oyuncu Vedran Corluka'nın, uzun bir süre futbola ara vereceği ortaya çıktı. Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, deneyimli savunmacının 6 ay sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.



Lokomotiv Moskova'nın Rus liginde önceki gün Amkar'a karşı oynadığı karşılaşmanın 80. dakikasında sakatlanarak çıkan 31 yaşındaki oyuncunun sağ bacağındaki aşil tendonu koptu. Durumu incelenen oyuncunun bu hafta ameliyata alınacağı ve sahalara geri dönmesinin 6 ayı bulacağı belirtildi.



Grup için düğüm maçı olabilir



Hırvatistan Milli Takımı'nın ilk 11 oyuncusu olan Vedran Corluka, Dünya Kupası elemelerinde geride kalan maçlarda takımını yalnız bırakacak. 5 Eylül'deki kritik Türkiye maçında da sahada olamayacak.



Kaynak: Skorer