Hırvatlar, Galatasaray'ın Üç Transferini Açıkladı

Hırvat gazetesi Jutarnji, İgor Tudor'un yeni sezonla ilgili transfer planını açıkladı. Haberde, Hırvat çalıştırıcının, eleştirilere rağmen yeni sezonla ilgili çalışmalara devam ettiği belirtilirken, hedefindeki isimlerin Mario Mandzukic (Juventus/forvet), Domagoj Vida (Dinamo Kiev/stoper) ve Ivana Strinic (Napoli/sol bek) olduğu belirtildi. Mandzukic ve Vida için 'yüksek maliyetleri nedeniyle transferleri zor' yorumunu yapan Jutarnji, Napoli'nin Hırvat sol beki Strinic konusunda ise aşama kaydedildiğini iddia etti. İgor Tudor'un Başakşehir maçıyla ilgili, "Oynadığımız futbolu anlamadım. Bizden daha iyi bir ekibe karşı kaybettik. Ama yine de performansımız ve sonuç çok kötü.



FENERBAHÇE DERBİSİ SON ŞANSI



Oyuncularımla konuşacağım. Artık F.Bahçe maçına odaklanmak zorundayız" sözlerine de yer veren gazete, derbinin de kaybedilmesi halinde 'oyunu okuyamamakla' eleştirilen Hırvat çalıştırıcının kovulabileceğini yazdı.



(Fotomaç)