Hırvatistan'da Toplama Kampında Ölenler Anıldı

İkinci Dünya Savaşı sırasında Hırvatistan'ın en büyük toplama kampı olan Jasenovac'da öldürülenler anıldı.



İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi yanlısı Hırvat Ustaşa rejimine karşı çıkarak ülkenin güney kesimindeki Jasenovac'da bulunan toplama kampında öldürülen 80 binden fazla Hırvat, Sırp, Yahudi ve Roman için ölümlerinin 72. yılında merkezi anma töreni düzenlendi.



Başbakan Andrej Plenkovic ile çok sayıda devlet temsilcisinin katıldığı törende hayatını kaybedenlerin anısına yapılan anıta çiçek bırakıldı.



Plenkovic, törenin ardından yaptığı açıklamada, bu tarz olayların bir daha yaşanmaması gerektiğini belirterek geçen yıldan bu yana Sırp ve Yahudilerin ayrı anma törenleri düzenlemesine ilişkin, "Törenleri yeniden birlik içerisinde yapmak için çalışmalıyız." dedi.



Öte yandan, Hırvatistan'daki Sırp Ulusal Konseyi ve Yahudi Topluluğu, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası ile iş birliği yapan Hırvat Ustaşaların sloganı olan "Vatan için hazır" ifadelerinin Jasenovac'da Hırvat askerler için yapılan anıtın üzerine yazılması ve mevcut hükümetin Ustalaşalığın yeniden canlanmasına tepkisiz kalması nedeniyle merkezi törene katılmayacağını açıklamıştı.



Bugün düzenlenen törenlerde de "Ustaşa selamını kaldırın" yazılı dövizler dikkati çekti.



Bu arada, geçen yıldan bu yana merkezi törenlere katılmayan Sırp temsilcilerinin kurbanları dün andığı, Yahudi temsilcilerinin de Jasenovac'da yarın anma töreni düzenleyeceği öğrenildi.