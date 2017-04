Hırvatistan'da Hükümet Krizi

Hırvatistan'da geçen yıl erken genel seçime gidilmesine neden olan hükümet krizi yeniden başgösterdi.



Koalisyon ortaklarından MOST, kabinedeki dört bakanının gün içinde istifa edeceğini açıkladı.



MOST Genel Başkanı Bozo Petrov, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin anayasal bir krize sürüklenmesini engellemek adına MOST'un dört bakanının gün içinde istifa edeceğini söyledi.



Hükümetin büyük ortağı Hırvat Demokratik Birliği (HDZ) Genel Başkanı ve Başbakan Andrej Plenkovic, dün yapılan hükümet toplantısında, MOST'un kabinedeki üç bakanının istifasını talep etmişti.



Artık hükümetin bir parçası olmadıklarını vurgulayan Petrov, "Bu hamlemizle gözümüzün koltuklarda olmadığını göstermiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.



Başbakan Plenkovic'in anayasaya, demokratik değerlere ve parlamento demokrasisine uymadığını savunan Petrov, "Bu yaptığımızla Plenkovic'in neden olduğu anayasal krizini önlüyor, Hırvatistan halkına karşı sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz." dedi.



Petrov, Başbakan Plenkovic'in bakanların istifalarını isteyerek hükümeti yıktığını söyleyerek, bunun siyasi kriz ve istikrarsızlığın yanı sıra yeni parlamento seçimlerine de neden olacağını ileri sürdü.



Hırvatistan'ın en büyük şirketlerinden Agrokor'da yaşanan sorunlara da değinen Petrov, Başbakan Plenkovic ile şirketin eski yöneticilerinden olan HDZ'li Maliye Bakanı Zdravko Maric'in davranışlarıyla bu şirkette işlenen suçları savunduklarını, MOST'un ise daima bu suçlara karşı mücadele edeceğini kaydetti.



Muhalefetteki Sosyal Demokrat Partinin (SDP), Maliye Bakanı Maric hakkında Agrokor'da yaşanan krize ilişkin suçlamaları dünkü hükümet toplantısında gündeme gelmişti. Plenkovic'in suçlamaların asılsız olduğunu ve Maric'in görevden alınmayacağını ifade etmesi üzerine, MOST'lu üç bakan buna itiraz etmişti. Başbakan Plenkovic, söz konusu üç bakanın istifasını talep etmişti.



HDZ ile MOST, 2015 yılında yapılan genel seçimin ardından geçen yılın başlarında koalisyon hükümeti kurmuş, ancak iki parti arasındaki kriz nedeniyle hükümet yıkılarak geçen yıl erken seçime gidilmişti.